Вице-президент Ирана заразился коронавирусом

Тест на коронавирус главы Организации по атомной энергии Ирана (ОАЭИ), вице-президента по атомной энергетике Али Акбара Салехи дал положительный результат. Об этом сообщило в воскресенье агентство Fars, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Отмечается, что в настоящий момент Салехи находится дома на карантине.

19 сентября глава штаба по противодействию распространению вируса в столичной провинции Тегеран Алиреза Зали заявил, что на территории региона началась третья волна распространения инфекции. 3 октября власти столицы приняли решение закрыть рестораны, мечети, спортивные клубы, парикмахерские и музеи на фоне новой волны заболевания.