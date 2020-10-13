Глава ЦБ Ирана: Сотрудничество между Ираном и Ираком очень значимo

Глава Центрального банка Ирана (ЦБИ) Абдольнассер Хеммати заявил, что иранские и иракские официальные лица договорились о принятии необходимых механизмов для решения вопросов о замороженных активах Ирана в Ираке, передает Trend со ссылкой на İRNA.

Хеммати отметил, что Иран имеет значительные финансовые ресурсы в иракских банках в результате экспорта электроэнергии и газа в страну. Он выразил надежду, что благодаря сотрудничеству с иракским коллегой и усилиям иракских официальных лиц банковские вопросы между двумя странами будут решены.

Глава ЦБИ добавил, что отношения между Ираном и Ираком очень значимы, и Тегеран придает большое значение развитию сотрудничества с Багдадом.

Напомним, что 12 октября Хеммати совершил официальный визит в Багдад, где провел встречу с премьер-министром Ирака Мустафой аль-Каземи.