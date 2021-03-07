В Иране за минувшие сутки от коронавируса скончались 93 человека
БАКУ /Trend/ - За последние сутки в Иране от коронавируса COVID-19 умерли 93 человека.
Об этом сообщила представитель Министерства здравоохранения и медицинского образования Ирана Сима Садат Лари, передает в воскресенье Trend со ссылкой на ведомство.
По ее словам, общее число летальных исходов от коронавируса в Иране достигло 60 687.
Садат Лари отметила, что в Иране за последние сутки коронавирусом заразились еще 8 010 человек, в результате чего общее число заразившихся COVID-19 достигло 1 689 692 человек, из них состояние 3 795 больных оценивается как тяжелое.
На данное время в стране выздоровели 1 442 198 человек, заразившихся COVID-19, проведено свыше 11,2 миллиона тестов на выявление вируса.
(Редактор: Надир Насиров)
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