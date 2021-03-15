В Иране будет запущена линия массового производства вакцины от COVID-19
В Иране одновременно с проведением 2-го и 3-го этапов клинических испытаний вакцины "Ков Иран Баракат" от COVID-19 сегодня был одобрен запуск производственной линии для её серийного производства, передает Trend со ссылкой на İRNA.
На первом этапе серийное производство вакцины "Ков Иран Баракат" составляет 3 млн. доз в месяц, говорится в сообшение. В рамках второго этапа будет произведено от 12 до 15 млн доз вакцин в месяц, он начнется в середине мая.
Производственная мощность вакцины "Ков Иран Баракат" достигнет 15-20 млн доз в месяц.
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