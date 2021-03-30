Зариф встретился с исполнительным директором СВМДА

Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф в кулуарах конференции "Сердце Азии – Стамбульский процесс" провел встречу с исполнительным директором совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) Кайратом Сарыбаем в Таджикистане, передает Trend со ссылкой на ИРНА.

Сарыбай на этой встрече поблагодарил за участие Ирана в региональных действиях СВМДА, и заявил о предстоящих планах для проведения совещания глав МИД стран-членов.

Зариф также заявил о значении Азии и региональных государств в текущих международных событиях, отметив завершения эры односторонности Запада.

Иранский министр иностранных дел поддерживал укрепление совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА), и высоко оценил роль Казахстана в переговорах Ирана по ядерной программе и мирового процесса по Сирии в рамках астанинского формата.

Глава МИД Ирана 28 марта прибыл в Таджикистан для участия в конференции глав МИД "Сердце Азии – Стамбульский процесс" и встречи с властями страны.