В Иране зарегистрировали более 38 препаратов для лечения COVID-19

Член совета директоров Синдиката владельцев фармацевтической промышленности Мортеза Хейрабади заявил, что в Иране производят 38 препаратов для лечения коронавируса (COVID-19), передает Trend со ссылкой на ИРНА.

"Мы гордимся тем, что в Иране производятся 38 препаратов для лечения коронавируса", сказал он, отметив, что у нас в стране около 110 фармацевтических заводов, что не имеет аналогов среди соседних стран.

Стоит отметить, что в настоящее время 97% необходимых лекарств в стране производятся внутри страны, и Иран обладает значительными возможностями в области производства лекарств, разработки лекарственных препаратов, знаний в области фармацевтики и даже поставок отечественного сырья.