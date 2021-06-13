Иран передаст Афганистану 4.5 тыс. кислородных баллонов
В рамках борьбы с коронавирусом Иран, Узбекистан и Таджикистан передют Афганистану кислородные баллоны. Об этом, как передает Trend со ссылкой на İRNA, сообщил исполняющий обязанности министра здравоохранения Афганистана Вахид Маджрух.
"Скоро в страну поступят 4500 кислородных баллонов, закупаемых у Ирана", сказал журналистам в воскресенье Маджрух.
Он добавил, что также подписан контракт с Узбекистаном на ежедневный импорт 300 кислородных баллонов для лечения зараженных коронавирусом.
Стоит отметить, что Афганистан охватила третья волна коронавируса. Ранее афганские власти сообщили о нехватке кислорода и выразили обеспокоенность ростом числа заражений COVID-19.
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