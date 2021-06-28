Производство нефтехимической продукции в Иране выросло на семь процентов в течение первых трех месяцев текущего 1400 иранского календарного года (21 марта - 21 июня) по сравнению с тем же периодом в прошлом году, по словам представителя Национальной нефтехимической компании (NPC), передает Trend со ссылкой на Iran.ru.

Джалал Мир-Хашеми, директор по производственному контролю NPC, оценил объем нефтехимической продукции за три месяца в 16,3 млн. тонн и подчеркнул, что нефтехимические заводы в этот период работали с хорошей производительностью, сообщает Shana.

Мир-Хашеми отметил, что благодаря принятым мерам и устойчивым поставкам сырья в текущем году производство различной продукции на нефтехимических комплексах увеличилось, и, одновременно удовлетворяя потребности внутреннего рынка, были реализованы экспортные программы.

Подчеркнув, что нефтехимическая промышленность Ирана является одним из важнейших столпов развития страны и движущей силой экономики, он сказал: «Основной подход Национальной нефтехимической компании - завершить производственную цепочку, диверсифицировать продукцию, обеспечить сырьем для отечественной промышленности и увеличить добавленную стоимость продукции в этой отрасли».

Упомянув девиз текущего года «Производство: поддержка и устранение препятствий», Мир-Хашеми отметил, что иранская нефтехимическая промышленность готова достичь целей роста производства в текущем году.