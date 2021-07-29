Стоимость экспорта нефти с иранского терминала Джаск снизилась на $ 300 000

Глава нефтегазового терминала Джаск рассказал, что расстояние от нефтегазового терминала Джаск до острова Харг в Персидском заливе составляет 510 морских миль, и добавил, что с учетом затрат на топливо и арендной платы за танкер с 2 миллионами баррелей на 5-дневное расстояние, использование Jask Oil and Gas Terminal, в целом, снизит затраты как минимум на 300 000 долларов, передает Trend со ссылкой на Iran.ru.

Кроме того, Jask Oil and Gas Terminal может сыграть важную роль в будущем как в банковской сфере, так и в поставках судов и ремонте судов, а также в различных видах услуг.

«Что касается экспорта нефти, мы стремимся привлечь наших клиентов и создать демонстрацию того, что все страны выбирают Иран в качестве первой и наиболее желанной страны для покупки нефти», - добавил он, отметив, что Иран в Оманском заливе и его экспортный терминал могут сделать это близко к международным рынкам.

Глава нефтегазового терминала Джаск продолжил: «Для достижения этой цели мы должны предпринять большие шаги по сокращению затрат наших клиентов, которые мы уже сделали, построив терминал с учетом потребления топлива судами».

Президент Ирана Хасан Рухани в четверг (22 июля 2021 г.) торжественно открыл национальный проект по транспортировке сырой нефти из Горе в Джаск в Персидском заливе с помощью видеоконференции.

Линия перекачки сырой нефти из Горе в Джаск, впервые в истории Ирана, позволяет экспортировать нефть без необходимости пересекать Ормузский пролив.

На первом этапе проект имеет мощность 300 000 баррелей нефти в сутки.