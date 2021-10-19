В Иране 27 октября обсудят формирование инклюзивного правительства Афганистана

В Тегеране 27 октября министры иностранных дел государств - соседей Афганистана обсудят вопросы содействия по формированию инклюзивного правительства Афганистана, заявил официальный представитель МИД Ирана Саид Хатибзаде на пресс-конференции, сообщает сайт иранского внешнеполитического ведомства, передает Trend со ссылкой на Интерфакс.

Согласно информации, встреча состоится в очном формате и продлится один день.

По словам Хатибзаде, в повестке дня встречи - продолжение диалога, который на первом этапе прошел в формате онлайн.