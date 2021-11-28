Иран полностью поддерживает ОЭС - Ибрагим Раиси

ТЕГЕРАН /Trend/ - Иран полностью поддерживает Организацию экономического сотрудничества (ОЭС) и ее деятельность.

Об этом заявил Ибрагим Раиси на XV саммите ОЭС в Туркменистане, сообщает Trend.

Он подчеркнул, что повышение роли ОЭС будет способствовать взаимодействию и двустороннему и многостороннему сотрудничеству.

Страны-члены ОЭС владеют одной третью мировых энергетических ресурсов и связаны с Европой, Китаем, Россией, Персидским заливом и Индийским океаном.

Иран стремится повысить уровень сотрудничества в рамках ОЭС.

Президент Ирана принимает участие в 15-м саммите ОЭС в Туркменистане 28 ноября.