В Иране планируют построить электростанции на основе ВИЭ общей мощностью 35 тыс. мВт
Начиная с 1401 иранского года (начнется 21 марта 2022 года) Иран планирует построить несколько электростанций, работающих на работающих на возобновляемых источниках энергии, общей мощностью 35 тыс. мВт.
Об этом заявил в понедельник заместитель министра энергетики, глава Организации возобновляемых источников энергии и энергоэффективности Махмуд Камани, передает Trend со ссылкой на ИРНА.
Он отметил, что в следующем году Иран намерен начать строительство новых электростанций, работающих на работающих на возобновляемых источниках энергии, общей мощностью 35 тыс. мВт.
Ранее Камани заявил о планах создать новые мощности по выработке электроэнергии на 10 тыс. мВт.
Подпишитесь на наши новости в Google News! Подписаться
Лента новостей
Обнародовано количество боеприпасов, обнаруженных на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана в 2021 году (ФОТО)
Зангезурский коридор поспособствует достижению товарооборота между Азербайджаном и Турцией в $15 млрд
Высока вероятность реализации более оптимистичного сценария роста ненефтяного экспорта Азербайджана - Газпромбанк
Объявление Президентом Ильхамом Алиевым 2022 года "Годом города Шуша" стало грандиозным событием - руководитель Фонда Хана Шушинского