В Иране планируют построить электростанции на основе ВИЭ общей мощностью 35 тыс. мВт

Начиная с 1401 иранского года (начнется 21 марта 2022 года) Иран планирует построить несколько электростанций, работающих на работающих на возобновляемых источниках энергии, общей мощностью 35 тыс. мВт.

Об этом заявил в понедельник заместитель министра энергетики, глава Организации возобновляемых источников энергии и энергоэффективности Махмуд Камани, передает Trend со ссылкой на ИРНА.

Он отметил, что в следующем году Иран намерен начать строительство новых электростанций, работающих на работающих на возобновляемых источниках энергии, общей мощностью 35 тыс. мВт.

Ранее Камани заявил о планах создать новые мощности по выработке электроэнергии на 10 тыс. мВт.