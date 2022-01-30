БАКУ /Trend/ - 30 депутатов парламента Ирана заразились коронавирусом.

Как сообщает Trend, об этом сказал депутат парламента Абульфаз Абутураби.

По его словам, результаты тестов этих депутатов вышли положительными.

"Президиум парламента попросил всех депутатов сдать тест", - отметил депутат.

Отметим, что на сегодняшний день в Иране от коронавируса умерли 132 380 человек, 6 322 183 инфицированы и 6 098 675 человек выздоровели.

(Автор: Эльнур Багышов)