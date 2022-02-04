Товарооборот между Оманом и Ираном вырос на 73%

Председатель Совместной ирано-оманской торговой палаты Мохсен Зарраби сообщил, что объем товарооборота между Тегераном и Маскатом увеличился на 73% за 10 месяцев текущего иранского года (21 марта 2021 г. — 20 января 2022 г.), передает Trend со ссылкой на ИРНА.

Зарраби сделал это заявление на встрече в четверг, посвященной координации поездки министра промышленности, рудников и торговли Ирана Резы Фатеми Амин в Маскат.

Председатель совместной торговой палаты отметил, что торговый оборот между Ираном и Оманом за 10 месяцев текущего года составил один миллиард долларов, отметив, что до конца текущего года (20 марта 2022 года) этот объем достигнет 1,2 миллиарда долларов.

По его словам, дорожная карта для иранского экспорта в Оман была выполнена как частным сектором, так и ирано-оманской совместной торговой палатой. Он также сказал, что дорожная карта сосредоточена на шести программах пятилетнего плана правительства Омана для стартапов, нанотехнологических и инновационных компаний.

Чиновник также сказал, что объем оманского импорта в 2020 году составил 24 миллиарда долларов, добавив, что иранские товары не уступает иностранным аналогам по качеству для выхода на оманский рынок.