Ненефтяная торговля Ирана с членами ШОС выросла на 29%

Объем ненефтяной торговли Ирана со странами-членами Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) вырос на 29 процентов во втором квартале 2022 года, поскольку Тегеран находится на пути к постоянному членству, передает Trend со ссылкой на Iran.ru.

Пресс-секретарь Таможенного управления Ирана Рухолла Латифи заявил в четверг, что весной 2022 года (второй квартал) страна имела товарооборот в размере 12,34 млн. тонн ненефтяных товаров на сумму 9,86 млрд. долларов с 11 государствами-членами ШОС.

В прошлом году Иран получил долгожданное постоянное членство в ШОС и сейчас завершает формальности, чтобы сделать его официальным.

За этот период Иран экспортировал в страны ШОС 10,213 млн. тонн товаров на сумму 5,5 млрд. долларов, что на 20% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Кроме того, во втором квартале 2022 года Иран импортировал из этих стран 2,167 миллиона тонн товаров на сумму 4,34 миллиарда долларов, что на 41 процент больше, чем во втором квартале прошлого года.

Китай был главным экспортным направлением Ирана в этот период среди членов ШОС, а Индия, Афганистан, Пакистан, Россия, Узбекистан, Казахстан, Таджикистан, Кыргызстан, Беларусь и Монголия были на следующих местах.

Китай также был крупнейшим экспортером в Иран, за ним следуют Индия, Россия, Пакистан, Казахстан, Таджикистан, Узбекистан, Афганистан, Беларусь, Кыргызстан и Монголия.