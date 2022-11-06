В Иране представили ЗРК собственного производства "Бавар-373"

Модернизированный зенитно-ракетный комплекс (ЗРК) "Бавар-373" дальнего радиуса в воскресенье утром был представлен в присутствии министра обороны и поддержки Вооруженных сил генерала Мохаммадрезы Аштиани в Тегеране, передает Trend со ссылкой на ИРНА.

Испытание ЗРК "Бавар-373", оснащенный ракетами "Сайад-B4", успешно было проведено. На этой церемонии также открылась производственная линия ракеты "Сайад-B4".

В ходе испытаний ЗРК "Бавар-373" неподвижная цель была обнаружена на дальности более 450 км и поражалась на расстоянии более 300 км.

Ракета дальнего действия "Сайад-B4" использует твердое топливо и впервые прошла боевые испытания.

Дальность обнаружения цели в ЗРК "Бавар-373" увеличилась с 350 до 450 км. Дальность ракеты и боевая высота ракеты "Сайад-B4" увеличились с 200 до 300 км и с 27 до 32 км.