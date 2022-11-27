Парламент Ирана одобрил законопроект о вступлении государства в ШОС

Ирана большинством голосов одобрил законопроект о присоединении исламской республики к Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Об этом в воскресенье сообщило агентство Mehr, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По его данным, за законопроект проголосовали 205 парламентариев, 3 выступили против, еще 4 воздержались. Официальный представитель комиссии национальной безопасности и внешней политики Меджлиса Ирана Абольфазль Амуйи, которого цитирует агентство, заявил, что "условием членства Ирана является одобрение всех документов, которые были приняты организацией до настоящего момента". "Если же ШОС в ближайшее время утвердит какой-либо новый документ, меджлис также будет должен рассмотреть и одобрить его", - подчеркнул Амуйи.