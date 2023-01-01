В Иране сообщили о программе «нефть в обмен строительные проекты»

Замминистра дорог и городского развития Ирана Шахрияр Афандизаде в субботу сообщил о программе «нефть в обмен на строительные проекты» с участием иностранных инвесторов, передает Trend со ссылкой на ИРНА.

Замминистр дорог заявил о бартерной системе, которая позволяет осуществить финансирование иностранными инвесторами проектов в обмен на нефть.

По его словам, некоторые проекты в области строительства дорог должны быстро выполняться ввиду важности вопроса.

«Состоялись переговоры с иностранными инвесторами в этом отношении», отметил он, выразив надежду на начало реализации таких проектов до следующего месяца.