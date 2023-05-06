Экспорт нефти Ирана удвоился с августа 2021 года

Экспорт нефти Ирана удвоился по сравнению с цифрами, о которых сообщалось, когда правительство президента Эбрагима Раиси вступило в должность в августе 2021 года, передает Trend со ссылкой на ИРНА.

Генеральный директор Национальной иранской нефтяной компании (NIOC) Мохсен Ходжастемер сделал это заявление в субботу во время посещения объектов по экспорту нефти на иранском острове Харг в Персидском заливе.

Ходжастемер сказал, что все объекты и логистика в Харге были отремонтированы и модернизированы, чтобы помочь увеличить экспорт нефти из Ирана.

Он подробно рассказал о мерах, предпринятых для расширения иранских нефтяных терминалов, включая, среди прочего, модернизацию систем пожаротушения, капитальный ремонт резервуаров для хранения и установку нового хранилища вместимостью 4 миллиона баррелей в Харге и еще одного в Джаске на 10 миллионов баррелей.