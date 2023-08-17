Глава МИД Ирана обсудит в Эр-Рияде шаги по налаживанию двусторонних связей

БАКУ /Trend/ - Министр иностранных дел Ирана, Хосейн Амир Абдоллахиян, планирует совершить однодневное посещение Саудовской Аравии, в рамках которого он проведет переговоры с принцем Фейсалом бен Фарханом, своим коллегой по ведомству, передает Trend.

На встрече, которая состоится в Эр-Рияде, министры обсудят будущие шаги по восстановлению двусторонних отношений после семилетнего перерыва, вызванного разрывом дипломатических связей.

Ранее Тегеран и Эр-Рияд возобновили функционирование своих посольств, открыли генеральные консульства в городах Джидда и Мешхед. Процесс нормализации отношений прошел при содействии Китая. 10 марта в Пекине стороны объявили о своей приверженности принципам суверенитета и невмешательства во внутренние дела друг друга, а также о намерении развивать сотрудничество в областях торговли, экономики, культуры, науки и техники.