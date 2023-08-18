Иран и Индонезия обсуждают создание фонда бартерной торговли между частными секторами

БАКУ /Trend/ - На встрече между членами правления Иранской торговой, промышленной, горнодобывающей и сельскохозяйственной палаты (ICCIMA) и новым послом Ирана в Джакарте Мохаммадом Боруджерди были обсуждены пути увеличения объема торговли между двумя странами, передает Trend.

Как сообщается на на портале ICCIMA, во время этой встречи ICCIMA предложила создание совместного фонда, направленного на содействие бартерной торговли между частными секторами обеих стран.

Председатель ICCIMA Хоссейн Селаварзи на этой встрече подчеркнул, что развитие торгово-экономических отношений с другими странами является одним из ключевых приоритетов ICCIMA.

Селаварзи объявил о намерении отправить бизнес-делегацию в Индонезию при участии Торговой палаты Ирана и Организации содействия торговле (TPO). "Поддержка малых и средних предприятий, отправка и прием бизнес-делегаций и участие в выставках – это одна из стратегий ICCIMA", - добавил он.

По итогам встречи Боруджерди предложил создать иранский торговый центр или постоянную выставку в Джакарте, чтобы упростить торговлю между частными секторами двух стран.

Посол подчеркнул, что Индонезия является экономическим центром Восточной Азии и имеет рынок в 300 миллионов человек. Он также подчеркнул, что Индонезия является членом Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) и может стать ключевой точкой для укрепления присутствия Ирана в этом регионе.