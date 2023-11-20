Обнародованы подробности новейших достижений ВКС Ирана

БАКУ /Trend/ - В присутствии Верховного лидера Исламской революции аятоллы Али Хаменеи Воздушно-космические силы Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Ирана представили свои последние достижения, передает Trend.

В ходе посещения выставки аятолла Хаменеи был свидетелем внедрения нескольких новых передовых технологий в области ракет, оборонных систем и беспилотных технологий.

Особое внимание на выставке привлек мобильный комплекс ПВО «Мехран», обладающий впечатляющей дальностью действия в 320 километров и способный поражать различные воздушные цели. Эта система, созданная на базе пусковой установки и радара Transporter Erector (TELAR), включает в себя мобильную платформу с ракетами, встроенным радаром и командным пунктом. Каждая из систем ПВО «Мехран» оснащена четырьмя ракетами «Мехран-1».

Другим значимым элементом выставки стал беспилотный летательный аппарат (БПЛА) «Шахид-147», представляющий собой крупный самолет дальнего действия с размахом крыльев в 26 метров. Этот дрон способен подниматься на высоту до 60 000 футов и имеет дальность действия более 1000 километров в пределах своих возможностей наблюдения.

Еще одним интересным беспилотником, представленным на выставке, стал «Шахид-139».