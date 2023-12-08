БАКУ /Trend/ - За первые 9 месяцев текущего иранского года (начавшегося 21 марта 2023 года) экспорт товаров из Ирана в Россию вырос на 30%, передает Trend.

Значительный объем торговли между Тегераном и Москвой осуществляется через национальные валюты обеих стран – иранский риал и российский рубль.

Посол Ирана в Москве Казем Джалали заявил о разнообразии экспорта сельскохозяйственной продукции Ирана в Россию в предыдущем году, добавив, что к списку экспортируемых товаров прибавились технологическая продукция, шоколад, печенье, ткани, мебель, медицинское оборудование и другие товары.