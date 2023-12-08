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Экспорт товаров из Ирана в Россию вырос на 30%

Иран Материалы 8 декабря 2023 03:33 (UTC +04:00)
Экспорт товаров из Ирана в Россию вырос на 30%

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Эльнур Багышев
Эльнур Багышев
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БАКУ /Trend/ - За первые 9 месяцев текущего иранского года (начавшегося 21 марта 2023 года) экспорт товаров из Ирана в Россию вырос на 30%, передает Trend.

Значительный объем торговли между Тегераном и Москвой осуществляется через национальные валюты обеих стран – иранский риал и российский рубль.

Посол Ирана в Москве Казем Джалали заявил о разнообразии экспорта сельскохозяйственной продукции Ирана в Россию в предыдущем году, добавив, что к списку экспортируемых товаров прибавились технологическая продукция, шоколад, печенье, ткани, мебель, медицинское оборудование и другие товары.

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