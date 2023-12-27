Иран увеличил экспорт газа

БАКУ /Trend/ - Экспорт газа из Ирана согласно статистике Организации по развитию торговли в денежном и весовом выражении соответственно увеличился на 139 и 115 процентов, передает Trend.

Согласно отчету Организации по развитию торговли Ирана, экспорт иранского газа в первые семь месяцев 2023 года по сравнению с 2022 годом в денежном выражении увеличился на 1 миллиард 379 миллионов долларов, что составляет 139 процентов, и достиг 2 миллиардов 374 миллионов долларов.

Экспорт газа в весовом выражении также увеличился на 3 миллиона 779 тысяч тонн, что составляет 115 процентов, и достиг 7 миллионов 55 тысяч тонн.