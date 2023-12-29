В Иране назвали дату завершения строительства ж/д Чабахар-Захедан

БАКУ /Trend/ - В рамках своего визита на строительные объекты в провинциях Систан и Белуджистан, министр дорог и городского развития Ирана Мехрдад Базрпаш объявил о завершении проекта железной дороги Чабахар-Захедан в следующем году. Он также сообщил о завершении работ по рытью туннелей на участке проекта Чабахар-Хаш протяженностью 17 километров, передает Trend.

Согласно информации, на данный момент более 65 процентов проекта железной дороги Чабахар-Захедан, общей протяженностью 631 км, уже завершено. Этот железнодорожный проект, соединяющий порт Чабахар с Захеданом, является крупнейшим инфраструктурным проектом на востоке Ирана и имеет стратегическое значение в Международном транспортном коридоре Север-Юг (INSTC), обеспечивая железнодорожное сообщение с океанским портом Чабахар.

Отмечается, что после завершения строительства, железная дорога Чабахар-Захедан-Серахс станет ключевым элементом, соединяющим Индийский океан с странами Центральной Азии через границу в Серахсе.