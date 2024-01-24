Кандидатура экс-президента Ирана в Совет экспертов не утверждена

БАКУ /Trend/ - Кандидатура экс-президента Ирана Хасана Рухани в Совет экспертов (специальный государственный орган в Иране, избирающий Высшего руководителя страны) не утверждена.

Как сообщает в среду Trend, информацию об этом распространило одно из государственных информационных агентств Ирана.

Согласно информации, Наблюдательный совет не счел подходящей кандидатуру Хасана Рухани. При этом представитель Совета по конституционному надзору Тахан Назиф заявил, что имена кандидатов в Совет экспертов еще не объявлены министерству внутренних дел Ирана, и ожидается, что это будет сделано до конца дня.

Отметим, что в Иране выборы в Совет экспертов 6-го созыва и Меджлис Исламского совета (парламент) 12-го созыва состоятся 1 марта.

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