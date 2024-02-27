Иран настаивает на уничтожении мировых запасов ядерного оружия

БАКУ /Trend/ - Иран требует ликвидации всех мировых запасов ядерного оружия, так как оно представляет наибольшую угрозу для человечества.

Как сообщает Trend , об этом заявил министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян на Конференции по разоружению в рамках сегмента высокого уровня.

«Иран требует уничтожения всего ядерного оружия, которое является самой большой рукотворной угрозой для всего человечества. Полная ликвидация ядерного оружия – единственный действенный и надежный способ предотвратить повторение трагедий, подобных Хиросиме и Нагасаки», – говорится в заявлении министра, которое приводится в официальном Telegram-канале внешнеполитического ведомства.

Глава иранской дипломатии также заявил, что исламская республика, «став крупнейшей жертвой оружия массового уничтожения (ОМУ) после Второй мировой войны в результате использования химического оружия режимом Саддама Хусейна (имеется в виду ирано-иракская война 1980-1988 годов – прим. ТАСС), подчеркивает, что единственной гарантией неприменения ОМУ, включая ядерное оружие, является его полное, необратимое и поддающееся проверке уничтожение».

Абдоллахиян добавил, что Иран «твердо убежден в том, что целостность и действенность Договора о нераспространении ядерного оружия зависят от полного выполнения всех содержащихся в нем обязательств, включая статью 6, согласно которой страны, обладающие ядерным оружием обязаны вести переговоры об эффективной и ориентированной на результат денуклеаризации». По мнению руководителя иранского МИД, «если все государства – члены Конференции по разоружению, особенно ядерные державы, проявят политическую волю и выполнят свои обязательства по разоружению, нам удастся выйти из тупика, в котором находится Конференция».

Он выразил сожаление, что «коллективные усилия по созданию на Ближнем Востоке зоны, свободной от ядерного оружия, остаются бесплодными по вине США и их союзников». «В условиях, когда ситуация с международной безопасностью явно ухудшается, ядерное разоружение – это не выбор, а необходимость», – заключил Абдоллахиян.