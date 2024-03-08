Иран лидирует среди стран по сокращению выбросов от сжигания попутного газа

БАКУ /Trend/ - Нефтегазовая промышленность Ирана лидирует среди основных стран-экспортеров и производителей газа в снижении выбросов от факельного сжигания попутного газа, сказал министр нефти Ирана Джавад Овджи, передает Trend.

Министр отметил результаты недавнего Форума стран-экспортеров газа (ФСЭГ) в Алжире, где был представлен всеобъемлющий отчет о ситуации с запасами газа и его добычей среди государств-членов, которые поставляют 70 процентов мирового газа.

Согласно данным секретариата ФСЭГ, средний рост добычи природного газа составляет 2,5 процента, при этом Ирану удалось зарегистрировать рост добычи газа на 5 процентов, добавил он.

Овджи также сообщил, что следующее заседание GECF (Форума газовых экспортеров) состоится в Иране в ноябре 2024 года, и подчеркнул, что Иран представил свои возможности в нефтегазовой отрасли на Алжирском форуме.

Кроме того, он отметил, что Иран разработал новый формат контрактов на разработку газовых месторождений для привлечения иностранных инвесторов.