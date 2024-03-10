Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Иран

Иран начал разработку двух крупных нефтяных участков

Иран Материалы 10 марта 2024 16:56 (UTC +04:00)
Иран начал разработку двух крупных нефтяных участков

Читайте Trend в

Эльнур Багышев
Эльнур Багышев
Все материалы

БАКУ /Trend/ - Власти Ирана приступили к освоению двух новых нефтяных месторождений под названиями "Сепехр" и "Джафир" в юго-западной провинции Хузестан. Об этом заявил министр нефти Джавад Оуджи, передает Trend.

По его словам, ожидается, что средняя добыча на обоих месторождениях составит 74 тысячи баррелей в сутки.

"В присутствии президента Эбрахима Раиси началась эксплуатация нефтяных месторождений Сепехр и Джафир с прогнозируемой добычей в 74 тысячи баррелей в сутки. Эти проекты были реализованы благодаря инвестициям в размере $2,8 миллиарда", - сообщил Оуджи.

Разработка этих новых месторождений направлена на увеличение добычи углеводородов в Иране в условиях смягчения санкционного режима и стремления вернуться на мировые рынки.

Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости