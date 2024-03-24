Жертвами ДТП в Иране за последние 10 дней стали 417 человек

БАКУ /Trend/ - Не менее 417 человек погибли, почти 11,4 тыс. пострадали в результате ДТП в Иране с 14 марта - начала празднований, приуроченных к иранскому Новому году. Об этом сообщил глава дорожной полиции Теймур Хоссейни, передает Trend.

"К сожалению, с начала празднований Новруза 22-го числа месяца Эсфанд (14 марта по григорианскому календарю) до сегодняшнего дня в дорожно-транспортных происшествиях погибли 417 человек", - заявил Хоссейни.

Как сообщил Хоссейни, число пострадавших составило 11 392. Он добавил, что главными причинами большого числа аварий стали усталость и сонливость водителей, а также превышение скорости.