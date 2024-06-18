В Иране произошло сильное землетрясение

БАКУ /Trend/ - Землетрясение силой 5 баллов произошло в городе Кашмир иранской провинции Разави-Хорасан.
Как сообщает во вторник Trend, информацию об этом распространил Институт геофизики Тегеранского университета
Было отмечено, что землетрясение, эпицентр которого находился на глубине 6 километров, было зафиксировано в 13:24 по местному времени.
Две оценочные группы, связанные с Обществом Красного Полумесяца, были отправлены в район землетрясения для изучения информации о возможных разрушениях.
Заявлений о том, что землетрясение привело к гибели людей или ущербу имуществу, пока нет.
Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!