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В Иране произошло сильное землетрясение

Иран Материалы 18 июня 2024 15:31 (UTC +04:00)

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Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
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БАКУ /Trend/ - Землетрясение силой 5 баллов произошло в городе Кашмир иранской провинции Разави-Хорасан.

Как сообщает во вторник Trend, информацию об этом распространил Институт геофизики Тегеранского университета

Было отмечено, что землетрясение, эпицентр которого находился на глубине 6 километров, было зафиксировано в 13:24 по местному времени.

Две оценочные группы, связанные с Обществом Красного Полумесяца, были отправлены в район землетрясения для изучения информации о возможных разрушениях.

Заявлений о том, что землетрясение привело к гибели людей или ущербу имуществу, пока нет.

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