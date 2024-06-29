В Иране завершилось голосование на президентских выборах

БАКУ /Trend/ - Голосование на внеочередных президентских выборах завершилось в 24:00 по местному времени.

Как сообщает Trend, об этом сказал представитель Избирательного штаба при МВД Ирана Мохсун Эслами.

По его словам, после окончания голосования начался подсчет голосов.

Отметим, что сегодня в Иране прошли внеочередные президентские выборы. Голосование стартовало в 08:00 по местному времени.

За пост президента борются 4 кандидата - Масуд Пезешкиан, Мустафа Пурмохаммади, Саид Джалили и Мохаммад Багир Галибаф.

В связи с президентскими выборами в Иране было создано 58 640 округов внутри страны и 344 за ее пределами. Число избирателей составляет 61 452 321 человек.