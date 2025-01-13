Иран направил Франции ноту протеста

БАКУ /Trend/ - Иран направил ноту послу Франции в Тегеране Николя Рошу в знак протеста против двойственной политики Франции в отношении терроризма.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом заявил сегодня на пресс-конференции в Тегеране пресс-секретарь министерства иностранных дел Ирана Эсмаил Багаи.

По его словам, посол Франции был приглашен в МИД Ирана накануне.

"Послу Франции было выражено предупреждение относительно того, что Франция предоставляет убежище террористическим группировкам. Согласно юридическим обязательствам ООН, размещение террористов в стране недопустимо. Разделение терроризма на «хороший» и «плохой» способствует распространению беззакония в мире", — отметил он.

Багаи также отметил, что Иран выразил свою реакцию на антииранскую позицию президента Франции Эмманюэля Макрона.

"Иран надеется, что Франция выйдет из этой шаткой ситуации и проявит более конструктивную позицию в отношении региональных процессов", — добавил он.

Представитель МИД Ирана также заявил, что утверждения президента Франции по поводу иранской ядерной программы необоснованны.

Э.Багаи добавил, что эти претензии выдвигаются в течение 20 лет без юридических оснований, и что у Ирана нет колониального прошлого в Африке.

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