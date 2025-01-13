БАКУ /Trend/ - В Женеве проходит диалог между Ираном и тремя странами Европы - Великобританией, Францией и Германией, и первая и главная цель Ирана на переговорах - отмена санкций, введенных против страны.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом сказал сегодня на пресс-конференции в Тегеране пресс-секретарь министерства иностранных дел Ирана Эсмаил Багаи.

По его словам, Иран всегда работал над минимизацией негативных последствий санкций.

"Иран изучил пути усиления страны и сосредоточился на укреплении своей экономики, опираясь на имеющиеся ресурсы", - сказал Багаи.

Он отметил, что в основе диалога - вопрос об отмене санкций. По словам Багаи, на переговорах в Женеве обсуждаются региональные и международные темы, двусторонние вопросы с тремя европейскими странами (Великобританией, Францией и Германией), вопросы, связанные с ядерной программой.

Добавим, что 29 ноября 2024 года в Женеве состоялся первый раунд диалога заместителей министров иностранных дел Ирана и 3 европейских стран (Великобритании, Франции и Германии). Следующий раунд этого диалога продолжается 13-14 января в Женеве.

Напомним, что в январе 2016 года между Ираном и группой 5+1 (США, Россия, Китай, Великобритания, Франция и Германия) был заключен Совместный всеобъемлющий план действий в связи с иранской ядерной программой. В мае 2018 года США объявили о выходе из этого плана, а в ноябре того же года ввели санкции против Ирана. Иран объявил в 2020 году, что никаких ограничений страны в ядерной сделке не будет.

Добавим, что в конце 2020 года парламент Ирана, ссылаясь на введение санкций против страны, принял решение о реализации Стратегического плана в ядерной сфере с целью отмены санкций. В соответствии с решением иранского парламента от 23 февраля того же года Иран приостановил выполнение дополнительных шагов и Дополнительного протокола, предусмотренных ядерным соглашением. Таким образом, механизм контроля МАГАТЭ снизился на 20-30 процентов.

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