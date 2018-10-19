Иран и Китай подписали контракт о производстве оборудования для опреснения воды

19 октября 2018 17:44 (UTC+04:00)

Организация промышленного развития и реконструкции Ирана (IDRO) и китайская компания ZSM подписали контракт на передачу технических ноу-хау и покупку оборудования для опреснения воды с обратным осмосом, передает в пятницу газета "Иран".

В настоящее время, США, Япония, Южная Корея и Китай обладают передовой технологией "мембранных фильтров" в мире.

По контракту были приобретены соответствующие технические ноу-хау вместе с оборудованием для опреснения воды. Проект будет запущен в течение 18 месяцев.

Как только фабрика начнет работать, ежегодно будет производиться около 50 000 однометровых фильтров с диаметром 8 дюймов с целью опреснения питьевой воды и использования в нефтехимической и сталелитейной промышленности.

Необходимые для строительства этой фабрики средства составляют 1000 миллиардов риалов, что эквивалентно почти 24 миллиардам долларов.

Учитывая проблему нехватки воды в стране, использование этой технологии имеет первостепенное значение.

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