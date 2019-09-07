Иран осваивает ремонт буксирных судов

7 сентября 2019 09:54 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Иранская компания нефтяных терминалов отремонтировала буксирное судно "Hafte-Tir".

Об этом сообщил исполнительный директор компании Аббас Асадруз, передает Trend со ссылкой на информационный портал компании.

По его словам, судно было отремонтировано при помощи оборудования иранского производства.

Асадруз добавил, что в ходе ремонта был сэкономлен миллион долларов.

"Наша цель - создать на острове Харг верфь для ремонта кораблей и таким образом не отправлять буксирные суда для ремонта за границу, а также обеспечивать ремонтными услугами суда из других пунктов", - сказал исполнительный директор.

(Автор: Эльнур Багышов. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов )

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