Иран производит 50% мирового горячебрикетированного железа
Иран за первые пять месяцев 2020 года занял первое место в мире по производству горячебрикетированного железа (ГБЖ), передает Trend со ссылкой на IRNA.
По сообщению Организации по развитию и реконструкции горнодобывающих предприятий Ирана (Имидро), согласно новому отчету Международной ассоциации производителей стали, объем производства горячебрикетированного железа в Иране за 5 месяцев 2020 года составил 12 мдн. тонн. Таким образом, на долю Ирана приходится 50% мирового производства ГБЖ.
Согласно отчету, В мае 2020 года Ирану удалось обогнать Индию и стать крупнейшим производителем ГБЖ в мире.
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