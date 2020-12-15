Товарооборот между Россией и Ираном превысил $2.2 млрд

Замглавы совместной палаты Ирана и России Джалил Джалалифар заявил во вторник, что Товарооборот России и Ирана увеличился с $1,7 млрд в прошлом году до $2.2 млрд в текущем году, передает Trend со ссылкой на ИРНА.

Он назвал укрепление торговых связей с Евразийским союзом лучшим способом противодействия санкциям США против Ирана. "Развитие экономических связей с соседними странами - одна из важных стратегий Ирана", указал Джалалифар.

"Среди стран Евразийского союза Россия имеет особое значение, и с учетом инфраструктуры, имеющейся в северных портах, особенно в Астаре, мы должны работать над развитием торговли с евразийскими странами.

Он также сообщил, что совместная палата Ирана и России создала совместную рабочую группу с Республикой Дагестан и особой экономической зоной Лотос в Астраханской области для развития морской торговли.