Приток иностранных инвестиций в сельское хозяйство Ирана составил $370 млн

Генеральный директор по экономическим вопросам Министерства сельского хозяйства Ирана Мохаммад Халеди заявил, что в текущем иранском календарном году (начался 21 марта 2020 года) приток иностранных инвестиций в сельское хозяйство страны достиг $370 млн, передает Trend со ссылкой на ИРНА.

"Швейцария вложит 100 млн евро в строительство теплиц, Гонконг — 50 млн евро в эксплуатации бойни для крупного и легкого скота, Британия 11,7 млн евро в производство картофельных чипсов, Германия — 575 тыс. долларов в упаковку сухофруктов, а Франция — 1,1 млн евро в разведение овец романовской породы", - сказал Халеди.

По его словам, Великобритания вложит 3,4 млн евро в строительство 500 га механизированного пальмового сада, а Ирак — 50 млн долларов в строительство промышленной скотобойни.