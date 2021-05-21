Ежемесячное производство алюминия в Иране превысило 42 тыс. тонн

Согласно статистике, опубликованной Иранской организацией по развитию и ремонту горнодобывающей промышленности (IMIDRO), Иран произвел 42 408 тонн алюминиевых слитков в течение месяца, закончившегося 20 апреля.

Цифра показывает рост на 35 процентов по сравнению с соответствующим показателем за предыдущий год, который составлял 31 280 тонн, сообщает imidro.gov.ir.

В отчете IMIDRO также указано, что иранские плавильные заводы отлили 446 800 тонн алюминиевых слитков в течение года до 20 марта.

Данные показывают, что среди ведущих производителей в стране, Иранская алюминиевая компания (IRALCO) показала лучшие результаты, произведя более 185 000 тонн за 12-месячный период. За IRALCO следует Hormozal Aluminium Company (163 000 тонн), SALCO (72 100 тонн) и Iran Alumina (25 400 тонн), передает Trend со ссылкой на İran.ru.

Статистика IMIDRO также показала, что иранские плавильные заводы отлили более 41 000 тонн алюминиевых слитков в течение иранского месяца, закончившегося 20 марта, что на 38 процентов больше, чем в предыдущем году, когда было 29 710 тонн.

23 апреля 2020 года, во время церемонии открытия крупнейшего в Иране комплекса по производству алюминия в провинции Фарс на юге Ирана, бывший министр промышленности сказал, что производство алюминия в стране, как ожидается, удвоится после того, как это предприятие будет введено в эксплуатацию.

Чиновник оценил добычу иранской горнодобывающей промышленности примерно в 22 миллиарда долларов, заявив, что страна относительно самодостаточна минералами, и большая их часть также экспортируется каждый год.

Он подчеркнул возможности страны в этом секторе, заявив, что Иран занял 18-е место среди ведущих производителей алюминия в мире, а с вводом в эксплуатацию этого нового завода страна поднимется на четыре позиции и займет 14-е место.