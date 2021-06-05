Доля от электронной торговли в ВВП Ирана увеличился почти в 2,5 раза

Доля электронной торговли в Валовом внутреннем продукте (ВВП) Ирана увеличилась в 2,4 раза. Об этом, как передает Trend со ссылкой на İran.ru, заявил министр финансов и экономики Фархад Деджпасанд.

Выступая на церемонии открытия двух проектов электронной коммерции Деджпасанд подчеркнул ee важность в экономике страны и сказал: «В последние годы реализация целевых показателей налогового дохода значительно выросла, треть из которых была достигнута благодаря использованию новых технологий».

«В ближайшие четыре года на блокчейны будет приходиться 10 процентов мирового валового внутреннего продукта», - сказал он, добавив.

Указывая на использование новых технологий на рынке капитала, Деджпасанд сказал: «Что касается рынка капитала, у нас есть возможность стать ведущей страной в регионе с точки зрения показателей».

Министр также упомянул большой вклад электронной коммерции и новых технологий в борьбу с пандемией коронавируса, заявив: "Компании и стартапы очень помогли нам справиться с этой болезнью, поэтому другие страны просят использовать наши опыты".

Еще в феврале глава Центра развития электронной торговли Ирана Али Рахбари объявил, что стоимость транзакций электронной торговли Ирана в течение первых шести месяцев предыдущего 1399 иранского календарного года (20 марта - 21 сентября 2020 г.) увеличилась в четыре раза по сравнению с тем же периодом предыдущего года.

По словам Али Рахбари, количество новых лицензий, выданных для онлайн-бизнеса, также утроилось за указанные шесть месяцев по сравнению с тем же периодом предыдущего года.