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Ненефтяной экспорт Ирана превысил 43 миллиарда долларов

Экономика Материалы 5 января 2023 09:34 (UTC +04:00)
Ненефтяной экспорт Ирана превысил 43 миллиарда долларов

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Представитель правительства Ирана Али Бахадори-Джахроми в Твиттере заявил, что стоимость ненефтяного экспорта Ирана достигла 43,88 миллиарда долларов с 21 марта по 31 декабря 2022 года, Trend со ссылкой на iran.ru.

С начала этого года по 31 декабря стоимость ненефтяного экспорта нашей страны достигла 43,88 миллиарда долларов, написал Бахаддори-Джахроми в своем аккаунте в Twitter.

Он отметил, что объем экспорта увеличился более чем на 19 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Далее он отметил, что пятью основными направлениями иранских товаров являются Китай, Ирак, Турция, Объединенные Арабские Эмираты и Индия.

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