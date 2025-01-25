Назван объем средств на запуск завода по опреснению сырой нефти в Иране

БАКУ /Trend/ - На завод "Ахваз" по опреснению сырой нефти, введенный в эксплуатацию 22 января в провинции Хузистан на юго-западе Ирана, было потрачено 58,7 миллиона евро.

Как сообщает Trend, в иранской провинции Хузистан состоялось мероприятие в связи с вводом в эксплуатацию завода по опреснению сырой нефти. В мероприятии приняли участие Президент Ирана Масуд Пезешкиан, министр нефти Мохсун Пакнежад и другие официальные лица.

С запуском этого завода ежедневно будет опресняться 110 тысяч баррелей сырой нефти.

На заводе трудоустроены 580 человек. Более 85% оборудования, используемого на заводе, местного производства.

Отметим, что в настоящее время в Иране действуют 74 месторождения нефти и 22 месторождения газа. На территории Национальной компании южных нефтяных зон Ирана действуют 37 месторождений, на территории компании центральных нефтяных зон Ирана - 14, на территории компании по добыче нефти и газа Арвандан - 5, на территории оффшорной нефтяной компании - 18. Также на территории Национальной компании южных нефтяных зон Ирана действуют 5 газовых месторождений, на территории компании центральных нефтяных зон - 13, на территории нефтегазовой компании Парс - 1, на территории оффшорной нефтяной компании - 3.

Добавим, что все запасы углеводородов Ирана составляют 1,2 трлн баррелей. Иран может добыть 340 миллиардов баррелей с помощью существующего технологического оборудования.