Назван объем торгового оборота Ирана

БАКУ /Trend/ - За 10 месяцев текущего иранского года (с 20 марта 2024 года - 19 января 2025 год) объем торгового оборота Ирана составил 77,8 миллиарда долларов.

Как сообщает Trend, об этом говорится в публикации министра экономики и финансов Ирана Абдулнасира Хеммати в личном аккаунте в соцсети X.

Министр омтечает, что за 10 месяцев при расчете экспорта сырой нефти в торговле Ирана образовалось положительное сальдо в 28 миллиардов долларов.

Хеммати подчеркнул, что объем экспорта ненефтяных продуктов Ирана составил 47,8 миллиарда. Это на 18 процентов больше, чем за аналогичный период прошлого года (21 марта 2023 года - 20 марта 2024 года).

Отмечается, что за указанный период объем экспорта сырой нефти из Ирана превысил 30 миллиардов долларов.

"За 10 месяцев Иран импортировал продукции на сумму 56 миллиардов долларов. Импорт продукции вырос на 3 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. За указанный период Иран импортировал золотые слитки на сумму 6,2 миллиарда долларов", - отметил он.

Иранский министр добавил, что отрицательное сальдо в ненефтяной торговле Ирана снизилось с 12,5 миллиарда долларов до 2 миллиардов долларов, если не учитывать импорт золотых слитков.

Отметим, что Иран в последние годы предпринимает усилия по увеличению ненефтяного торгового оборота.

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