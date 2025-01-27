Стала известна сумма, которая будет потрачена иранской сталелитейной компанией "Хузистан" на следующую фазу СЭС

БАКУ /Trend/ - Иранская сталелитейная компания "Хузистан" потратит 100 миллионов евро на вторую фазу солнечной электростанции мощностью 600 мегаватт.

Как сообщает Trend, об этом заявил местным СМИ исполнительный директор Иранской сталелитейной компании "Хузистан" Амин Ибрагими.

По его словам, после завершения работ на второй фазе СЭС в производство будут добавлены 200 мегаватт-часов электроэнергии. В рамках второй фазы планируется завершить работы в течение 24 месяцев.

По словам Ибрагими, работы на солнечной электростанции, которая будет производить в общей сложности 600 мегаватт-часов электроэнергии, будут завершены к концу 2026 года.

Представитель компании отметил, что работы в рамках первой фазы этой станции начались в ноябре (2024 г.) и в настоящее время завершены на 9 процентов. Ожидается, что работы на первой фазе будут завершены к лету этого года.

Отметим, что в настоящее время потенциал электростанций по производству электроэнергии из возобновляемых источников энергии в Иране составляет около 1,52 тысячи мегаватт. Эта цифра должна быть увеличена до 1,8 тысячи мегаватт к концу текущего иранского года (20 марта 2025 года).