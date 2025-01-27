В Иране снизилось производство сырой стали

БАКУ /Trend/ - За 9 месяцев текущего иранского года (20 марта-20 декабря 2024 г.) производство сырой стали в Иране снизилось на 4,8 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (21 марта-21 декабря 2023 г.).

Об этом сообщает Trend со ссылкой на отчет Ассоциации производителей стали Ирана.

Согласно отчету, за 9 месяцев производство сырой стали в Иране составило около 23 миллионов тонн.

В то время как за аналогичный период прошлого года в стране было произведено около 24,2 миллиона тонн сырой стали.

В отчете говорится,что за 9 месяцев производство стальной продукции в Иране составило 16,4 миллиона тонн. Это на 1,4 процента меньше, чем за аналогичный период прошлого года. За аналогичный период прошлого года производство стальной продукции в стране составило около 16,7 миллиона тонн.

В отчете отмечается, что за 9 месяцев в Иране было произведено 28,8 миллиона тонн губчатого железа. За отчетный период производство губчатого железа выросло на 2,7 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. За аналогичный период прошлого года производство губчатого железа в стране составило 28 миллионов тонн.

Отмечается, что за 9 месяцев производство железорудного концентрата составило около 53,7 миллиона тонн. За 9 месяцев производство железорудного концентрата выросло на 3,5 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. За аналогичный период прошлого года в стране было произведено 51,9 миллиона тонн железорудного концентрата.

Добавим, что за прошлый иранский год (21 марта 2023 г. -19 марта 2024 г.) в Иране было произведено 32,1 миллиона тонн сырой стали. Производство сырой стали в Иране выросло на 5,5 процента по сравнению с предыдущим годом (21 марта 2022 г.-20 марта 2023 г.). В то время как производство сырой стали в предыдущем году составило 30,4 миллиона тонн.

Отметим, что потенциал производства стали в Иране составляет около 40 миллионов тонн в год. Иран планирует увеличить свой потенциал производства стали до 55 миллионов тонн к 2025 году.