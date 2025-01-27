Увеличился объем грузов, перевозимых через иранские аэропорты

БАКУ /Trend/ - За 9 месяцев текущего иранского года (21 марта-20 декабря 2024 года) объем грузов, перевозимых через иранские аэропорты, вырос на 8 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (21 марта-21 декабря 2023 года).
По данным Trend, это отражено в статистике иранской компании аэропортов.
Согласно статистике, за указанный период через иранские аэропорты было перевезено 200 тысяч тонн грузов.
За аналогичный период прошлого года объем грузов, перевезенных через иранские аэропорты, составил 185 тысяч тонн.
|
Месяц
|
Текущий иранский год (20 марта 2024 г. -20 марта 2025 г.)
|
Прошлый иранский год (21 марта 2023 г. -19 марта 2024 г.)
|
Процентное изменение
|
1-й месяц (20 марта -19 апреля)
|
30 566
|
38 559
|
7
|
2-й месяц (20 апреля – 20 мая)
|
27 380
|
26 260
|
4
|
3-й месяц (21 мая-20 июня)
|
29 860
|
26 828
|
11
|
4-й месяц (21 июня-21 июля)
|
30 542
|
27 835
|
10
|
5-й месяц (22 июля-21 августа)
|
27 100
|
24 369
|
11
|
6-й месяц (22 августа-21 сентября)
|
31 330
|
26 315
|
19
|
7-й месяц (22 сентября-21 октября)
|
24 064
|
25 138
|
-4
|
8-й месяц (22 октября-20 ноября)
|
25 642
|
25 879
|
-1
|
9-й месяц (21 ноября-20 декабря)
|
27 749
|
27 230
|
2
|
Всего
|
254 233
|
238 414
|
7
Добавим, что за прошлый иранский год (21 марта 2022 – 20 марта 2023) через иранские аэропорты было перевезено около 321 тысячи тонн грузов. Поставки выросли на 19 процентов по сравнению с предыдущим годом (21 марта 2021 г. – 20 марта 2022 г.).
Отметим, что в Иране действуют 54 гражданских аэропорта. 14 из них международные аэропорты. Иранские аэропорты перевозят в среднем 30 миллионов пассажиров в год.