Ненефтяной экспорт Ирана в Туркменистан увеличился

БАКУ /Trend/ - За 9 месяцев текущего иранского года (20 марта-20 декабря 2024 г.) экспорт иранской ненефтяной продукции в Туркменистан увеличился на 20,3% в стоимостном выражении и на 12,9% в весовом отношении по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (21 марта-21 декабря 2023 г.).

Об этом сообщает Trend со ссылкой на статистику Таможенной администрации Ирана.

Согласно статистике, за 9 месяцев экспорт иранской ненефтяной продукции в Туркменистан составил 1,15 млн тонн на сумму 404 млн долларов.

В статистике говорится, что за аналогичный период прошлого года экспорт иранской ненефтяной продукции в Туркменистан составил 1,02 млн тонн на сумму около 336 млн долларов.

Экспортировались в основном сельскохозяйственные и продовольственные товары, промышленные товары, трансформаторы, водные кондиционеры, нефтехимические продукты.

Согласно статистике, за 9 месяцев ненефтяной товарооборот Ирана с Туркменистаном составил 1,16 млн тонн на сумму 420 млн долларов.

Добавим, что, согласно статистике Таможенной администрации Ирана, за 9 месяцев текущего иранского года экспорт ненефтяных продуктов Ирана составил 116 млн тонн на сумму 43,1 млрд долларов. За 9 месяцев экспорт иранских ненефтяных продуктов вырос на 18% в стоимостном выражении и на 13,8% в весовом по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.