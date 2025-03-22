Вырос ВВП Ирана

БАКУ /Trend/ - За 9 месяцев текущего иранского года (20 марта-20 декабря 2024 г.) стоимость ВВП Ирана выросла на 31,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (21 марта-21 декабря 2023 г.).

Как сообщает Trend, это отражено в статистике Центрального банка Ирана.

Согласно статистике, стоимость ВВП за 9 месяцев составила 154 квадриллиона риалов (около 265 миллиардов долларов) в текущих ценах с учетом сырой нефти. Эта цифра составила 117 квадриллионов риалов (около 202 миллиардов долларов) за аналогичный период прошлого года.

Следует отметить, что Центральный банк Ирана опубликовал статистику ВВП как в текущих ценах, так и в ценах 8-летней давности (21 марта 2015 г. - 20 марта 2016 г.).

В статистике говорится, что за 9 месяцев без учета сырой нефти ВВП Ирана составил 141 квадриллион риалов (около 243 миллиардов долларов). Стоимость ВВП выросла на 33,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года без учета сырой нефти. Стоимость ВВП составила 106 квадриллионов риалов (около 182 миллиардов долларов) без учета сырой нефти за аналогичный период прошлого года.

За 9 месяцев текущего года ВВП в нефтегазодобывающем секторе вырос на 14,6% по сравнению с 9 месяцами прошлого года. В сельскохозяйственном секторе был зарегистрирован рост на 33,8%, в добыче рудных полезных ископаемых - на 22,6%, в промышленном секторе - на 22,9%, в энергетическом секторе (электричество, вода и газ) - на 10,2%, а в секторе услуг - на 38,7%.

Отметим, что статистику по ВВП Ирана предоставляют как Центральный банк Ирана, так и Статистический центр. Между этими статистическими данными фиксируется разница.