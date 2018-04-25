Иран при выходе США из сделки возобновит работу атомных объектов

Иран в случае выхода США из ядерной сделки возобновит работу ранее остановленных атомных объектов, заявил секретарь высшего совета по нацбезопасности ИРИ Али Шамхани, передает РИА Новости.

"Мы вернем работу наших ядерных объектов до того уровня активности, который был до прихода к договоренности (по ядерной программе Ирана)", — ответил секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Шамхани на вопрос журналистов, как отразится на национальной безопасности Ирана возможный выход США из ядерной сделки.

Касаясь темы возможного выхода США из сделки по иранской ядерной программе, Шамхани отметил, что Тегеран привык к подобному рода давлению. "Это будет иметь значение для международной безопасности в целом", — отметил Шамхани.

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